بعد اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية.. تحركات دولية ضد قادة الجيش السوداني

لم تكتف المنظمة الحقوقية بالدعوى القضائية، بل قدمت شكاوى موازية إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأرسلت رسالة رسمية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تطالب فيها بفتح تحقيق مستقل وتجميد عضوية .ويأتي هذا التحرك في سياق الضغط الدولي المتزايد على ، بعد أن أكدت في مايو الماضي استخدام الجيش أسلحة كيميائية في هجومين على الأقل، ما يضع البلاد أمام اختبار جدّي لالتزامها بالمعاهدات الدولية وحماية المدنيين.وفي وقت سابق، رفع التحالف السوداني للحقوق دعوى قضائية أمام ضد 4 من كبار قادة السلطة في السودان ، بينهم رئيس .وتستهدف الدعوى، التي قدمها التحالف بتاريخ 26 سبتمبر التي أعدها فريق من المحامين الدوليين بالتعاون مع التحالف، البرهان، ، الكباشي، واللواء الطاهر محمد، مطالبة المحكمة بـ فتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، في خطوة تعد واحدة من أبرز محاولات السوداني لتفعيل .وإلى جانب الدعوى أمام الجنائية الدولية، وجه التحالف شكوى رسمية إلى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كما أرسل رسالة إلى رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طالب فيها بفتح تحقيق عاجل وتجميد عضوية سلطة بورتسودان في المنظمة، محذرا من أن استمرار الصمت الدولي يعزز الإفلات من العقاب ويهدد المدنيين الأبرياء.ويأتي ذلك بعد تأكيد في تقرير صادر عن في مايو الماضي استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية مرتين على الأقل العام الماضي.كما تأتي هذه الخطوة في ظل رفض قادة الجيش السوداني أي دعوات للتفاوض أو جهود للسلام، ما دفع المجتمع المدني إلى البحث عن آليات دولية لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.كما تتزامن الدعوى مع تقارير دولية سابقة أكدت تورط الجيش السوداني في انتهاكات واسعة تشمل استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.