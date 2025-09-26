الصفحة الرئيسية
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542033-638945176404211087.jpeg
ترامب يرفض تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"
دوليات
2025-09-26 | 17:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
132 شوهد
رفض الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
تزويد
كييف
بصواريخ "توماهوك كروز"، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس".
ووفقا للموقع، صواريخ "توماهوك كروز" هي نظام الأسلحة الوحيد في قائمة طلبات
فلاديمير زيلينسكي
الذي رفض
ترامب
بيعه للدول الأوروبية قبل نقله لأوكرانيا.
وذكر المقال، أن
زيلينسكي
طلب من
واشنطن
، خلال اجتماع مع ترامب في
نيويورك
في 23 سبتمبر، تزويد
كييف
بصواريخ "توماهوك".
وأكد زيلينسكي هذه المعلومة بشكل غير مباشر في مقابلة مع "أكسيوس".
وبحسب ما أفادت صحيفة The Telegraph البريطانية لم يعرف بعد ما إذا كان ترامب سيوافق على هذا الطلب ام لا.
ويأتي هذا الطلب في ظل استمرار الدعم العسكري الغربي لكييف، والذي يشكل ركيزة أساسية في قدرتها العسكرية منذ فبراير 2022. ورغم الدعم الواسع الذي قدمته
إدارة الرئيس
السابق
جو بايدن
لأوكرانيا، يبدي ترامب مواقف متذبذبة من الملف الأوكراني، مفضلا التفاوض على الدعم المفتوح.
يبلغ مدى صواريخ "توماهوك كروز" 2500 كيلومتر، ويمكنه حمل ما يصل إلى 450 كيلوغراما من المتفجرات، وتبلغ تكلفة كل صاروخ حوالي مليوني دولار.
تابع قناة السومرية على
منصةX
