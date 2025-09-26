ترامب يرفض تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"

ووفقا للموقع، صواريخ "توماهوك كروز" هي نظام الأسلحة الوحيد في قائمة طلبات الذي رفض بيعه للدول الأوروبية قبل نقله لأوكرانيا.وذكر المقال، أن طلب من ، خلال اجتماع مع ترامب في في 23 سبتمبر، تزويد بصواريخ "توماهوك".وأكد زيلينسكي هذه المعلومة بشكل غير مباشر في مقابلة مع "أكسيوس".وبحسب ما أفادت صحيفة The Telegraph البريطانية لم يعرف بعد ما إذا كان ترامب سيوافق على هذا الطلب ام لا.ويأتي هذا الطلب في ظل استمرار الدعم العسكري الغربي لكييف، والذي يشكل ركيزة أساسية في قدرتها العسكرية منذ فبراير 2022. ورغم الدعم الواسع الذي قدمته السابق لأوكرانيا، يبدي ترامب مواقف متذبذبة من الملف الأوكراني، مفضلا التفاوض على الدعم المفتوح.يبلغ مدى صواريخ "توماهوك كروز" 2500 كيلومتر، ويمكنه حمل ما يصل إلى 450 كيلوغراما من المتفجرات، وتبلغ تكلفة كل صاروخ حوالي مليوني دولار.