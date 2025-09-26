هل تدخل مصر في حرب مع إسرائيل من أجل غزة؟.. السيسي يجيب

وأجاب السيسي، لأول مرة و"بصراحة وهدوء" -وفق وصفه- على تساؤلات شائكة واتهامات وصفتها القاهرة بـ"الباطلة والخبيثة" طالت الدور المصري خلال الفترة الماضية، مثل "المشاركة في حصار " و"هل تدخل في حرب من أجل ما يحدث في القطاع؟".وقال السيسي، خلال زيارة إلى الأكاديمية العسكرية الجمعة، إن مصر لا تشارك في حصار غزة، وأن القطاع الممتد على مساحة 365 كيلو متر، تربطه بمصر 14 كيلو فقط، كما أنه يطل على البحر وتربطه عدة منافذ بإسرائيل ومنفذ واحد مع مصر هو معبر رفح المخصص لنقل الأفراد، فضلا عن معبر مكرم أبو سالم الذي يربط مصر بإسرائيل لصالح غزة.وأشار إلى إعلان مصر منذ أكثر من عام عن احتلال لممر فيلادلفيا، وهو خرق للمعاهدة بين البلدين لأنه من المفترض عدم وصول قوات عسكرية إلى هذه المنطقة المحاذية -وفق قوله- مضيفا أن وجود قوات إسرائيلية في ممر فيلادلفيا يغلق تماما المجال أمام معبر رفح.وتابع: "لو أردنا إدخال المساعدات إلى غزة من الأراضي المصرية، لا بد من السماح لها بالعبور من الأراضي الفلسطينية، لكن على الجانب الآخر تقف القوات الإسرائيلية".وأضاف أن مصر رممت المعبر 4 مرات بعد تدمير من الجانب الإسرائيلي، حتى يكون صالحا للعمل، لكن تمرير المساعدات يحتاج إلى التنسيق مع الإسرائيليين، ولا يمكن إدخالها بالقوة.ولفت إلى بعض المطالب التي تنادي باقتحام المعبر وإدخال المساعدات بالقوة، مؤكدا أن هذا يتطلب "عملا عسكريا"، متسائلا: "هل مطلوب من مصر الدخول في حرب نتيجة التطورات التي حدثت في القطاع؟ أنا مسؤول عن المصريين وأمنهم وسلامتهم وليس اتخاذ مواقف وإجراءات تؤدي إلى إيذاء الدولة إلا إذا فرض علينا".وواصل قائلا: "نحن ندافع عن أنفسنا فقط ولا نهاجم أحد، هل مطلوب من مصر أن تهاجم؟ لا نحن ندافع عن أنفسنا فقط".وذكر أنه لا بد من موافقة الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات إلى غزة، مضيفا أن وضع معبر رفح قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، كان خاضعا لاتفاقية مبرمة عام 2005 يخضع بموجبها لإدارة والاتحاد الأوروبي ومصر، لكن بعد سيطرة حماس على القطاع بعد ذلك بسنوات، بقي المعبر تحت سيطرة الحركة وكان يجري التنسيق مع مصر، لكن مع وجوده حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية، فلا بد من موافقتها على إدخال المساعدات.وأوضح أن مهاجمة مصر واتهامها بحصار غزة، هدفه توصيل رسالة خاطئة بشأن القضية الفلسطينية، لكن "يجب على المصريين الانتباه ونقل هذه الرواية الصحيحة"، وفق قوله.وشدد على أن مطالب مصر بإدخال المساعدات لا تنتهي، بهدف توفير المساعدات لسكان القطاع ورفع المعاناة عنهم، لكن "لن ندخل في حرب مع الآخرين"، مشيرا إلى وجود "تعاطف وحزن" لما يحدث في غزة "لكن لن نتورط في شيء"، وفق قوله.