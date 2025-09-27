ترامب يوجه طلبا بإعادة النظر في حظر منح الجنسية بالولادة

وجاء في نص الاستئناف المقدم إلى أن قرارات المحاكم الأدنى "أبطلت سياسات أساسية بالنسبة للرئيس وإدارته، ما أدى إلى تقويض أمن الحدود"، مضيفا أن هذه الأحكام "منحت امتياز المواطنة الأمريكية لمئات الآلاف من الأفراد غير المؤهلين، دون أي أساس قانوني".وكان قد وقع الأمر التنفيذي عقب تنصيبه في 20 كانون الثاني، حيث نص على منع المؤسسات الحكومية من منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين يقيمان بشكل غير قانوني داخل وقت الولادة. وقد وصف القرار حينها بأنه "إعادة تعريف لأهمية ومعنى المواطنة الأمريكية".