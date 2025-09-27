تفاصيل خطة ترامب بشأن غزة

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، تفاصيل خطة الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة.



كما تتضمن خطة عرض على حماس مقابل الخروج من غزة وتسليم السلاح، على أن يتم جمع سلاح الحركة عبر قوة عربية دولية خلال فترة محددة.

وتتضمن الخطة أيضا إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية، وبالتالي إدخال المساعدات الإنسانية فوراً دون قيود، على أن تكون هذه المسؤولية منوطة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

كما تنص أيضاً على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل قطاع غزة وصولًا إلى الانسحاب الكامل ضمن جدول زمني، وإنشاء ممرات آمنة لسكان القطاع.

وتشمل الخطة الأميركية إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات من خلال ائتلاف دولي، في حين سيتم إنشاء قوة أمنية فلسطينية تدير القطاع تحت إشراف عربي دولي.

كما تنص على تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة شؤون القطاع من قبل ، فيما سيتم تشكيل إدارة القطاع من قبل جهة دولية عربية بشكل مؤقت.

وتتضمن الخطة التزام أميركي بعدم ضم للضفة الغربية.

وأدناه نص الخطة:

1- جعل غزة منطقة خالية من "التطرف والإرهاب".



2- إعادة إعمار غزة.



3- بعد موافقة الطرفين على الخطة، تنتهي الحرب فورا، وتتوقف العمليات الإسرائيلية وتبدأ الانسحاب التدريجي من غزة.



4- خلال 48 ساعة من قبول إسرائيل العلني للاتفاق، يعاد جميع الرهائن الأحياء وجثامين القتلى.



5- بعد إعادة الرهائن، تطلق إسرائيل سراح مئات من السجناء الفلسطينيين المحكومين بالسجن مدى الحياة، وأكثر من 1000 معتقل من غزة منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى تسليم جثامين مئات الفلسطينيين.



6- عفو مشروط لعناصر حماس والتسهيل لمن يرغب في المغادرة.



7- تدفق المساعدات إلى غزة، بما لا يقل عن المعدلات المنصوص عليها في اتفاق تبادل الرهائن في يناير 2025 (600 شاحنة يوميا)، مع إعادة تأهيل البنية التحتية ودخول معدات إزالة الأنقاض.



8- توزع المساعدات من قبل والهلال الأحمر ومنظمات دولية محايدة، دون تدخل من أي طرف.



9- إدارة غزة من قبل حكومة انتقالية مؤقتة مكونة من تكنوقراط فلسطينيين، بإشراف هيئة دولية جديدة تقودها بالتعاون مع شركاء عرب وأوروبيين، حتى تستكمل إصلاحات السلطة الفلسطينية.



10- صياغة خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة.



11- إنشاء منطقة اقتصادية بضرائب ورسوم مخفضة.



12- عدم التهجير القسري للفلسطينيين.



13- منع حماس من الحكم ونزع سلاحها.



14- تقديم ضمانات أمنية من دول إقليمية لضمان التزام جميع الأطراف.



15- تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة بقيادة أميركية وعربية، للإشراف على الأمن وتدريب شرطة فلسطينية محلية.



16- انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي.



17- إمكانية تنفيذ جزئي للخطة في حال رفض حماس.



18- تلتزم إسرائيل بعدم شن ضربات في قطر.



19- إطلاق برامج لتفكيك الفكر المتطرف.



20- فتح مسار نحو دولة فلسطينية مستقبلية.



21- إطلاق حوار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين.