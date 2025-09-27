إيران تحتج قبل تطبيق العقوبات وتستدعي سفراء دول كبرى

واستدعت سفراءها لدى كل من وفرنسا وألمانيا للتشاور، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي، بعدما أطلقت البلدان الثلاثة آلية تعيد فرض عقوبات على .واليوم السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه "بعد التحرّك غير المسؤول للبلدان الأوروبية الثلاثة لإعادة تفعيل قرارات ملغية لمجلس ، تم استدعاء سفراء إيران لدى كل من وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور".واعتبر أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران على خلفية برنامجها النووي "باطلة قانونا".وقال أمام إن تفعيل "آلية الزناد" هو إجراء "باطل قانونا، متهور سياسيا، وتشوبه عيوب إجرائية".وفي تصريحات للصحفيين، قال عراقجي إن "إيران لن ترضخ مطلقا للضغوط. نحن لا نرد سوى على الاحترام. الخيار واضح: التصعيد أو الدبلوماسية".ووصف نائب السفير الروسي دميتري بوليانسكي ما حدث بأنه "خداع وأكاذيب ومسرحية عبثية"، قائلا "هذه ليست دبلوماسية".وأكد أن لا ترى أي جدوى لإعادة فرض العقوبات، ملمحا إلى أنها لن تطبقها.