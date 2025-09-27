لهذا السبب.. تعثر المفاوضات بين سوريا وإسرائيل

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن المحادثات التي سبقت بدء الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت «إيجابية»، غير أنه لم تُجرَ أي محادثات أخرى مع المسؤولين الإسرائيليين هذا الأسبوع.وأوضحت «رويترز»، نقلاً عن مصادر أخرى، أن المحادثات تعثّرت بعدما أعادت طلبت فتح ممر بري إلى السويداء لإيصال المساعدات.وسبق وأن عرضت إسرائيل هذا الطلب خلال فترة بداية المحادثات في ، غير أن رفضته باعتباره انتهاكاً لسيادتها.كما بيّنت مصادر الوكالة أن تجديد الطلب الإسرائيلي عرقل خطط الإعلان عن اتفاق أمني بين الجانبين هذا الأسبوع.وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» قد نقلت عن مسؤولين قولهم، إن الفجوات بين دمشق وتل أبيب «لا تزال كبيرة»، لا سيما في ما يتعلق بالسيطرة الإسرائيلية على وعلى طول مرتفعات الجولان، بالإضافة إلى «الضمانات الأمنية للأقلية الدرزية المتحالفة مع إسرائيل».