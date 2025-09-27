أوباما ينتقد استمرار الحرب على غزة ويطالب بالدولة الفلسطينية

في فعالية في العاصمة الإيرلندية دبلن، وفقاً لنص أصدره مكتبه: "أعتقد أنه من المهم لنا أن نعترف بأننا لسنا طرفاً مباشراً في العنف، وأن نقول: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعاً الآن. في الوقت الحالي، لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل".وأضاف: "من غير المقبول الأزمة الإنسانية التي تحدث داخل ، ومن الضروري لنا أن نصر على أن يجد كلا الجانبين طريقاً يضمن قيام دولة فلسطينية وحكم ذاتي جنباً إلى جنب مع آمنة"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.وتأتي تعليقات الرئيس السابق بشأن حرب غزة في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو اجتماعٌ يهيمن عليه الصراع الطاحن.