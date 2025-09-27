الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
10:30 AM
الى
11:15 AM
LIVE
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542074-638945620458442940.jpg
ألمانيا تبدأ حملات ترحيل السوريين نحو بلادهم
دوليات
2025-09-27 | 05:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
313 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلن وزير الداخلية
الألماني ألكسندر دوبرينت سعي
ألمانيا
للتوصل إلى اتفاق عاجل مع
سوريا
لترحيل طالبي
اللجوء
المرفوضين، وأنها تخطط لترحيل الأفغان بالتنسيق مع
كابل
دون وساطة
قطر
.
وقال إن الترحيل سيشمل أولا طالبي
اللجوء
المرفوضين والمدانين جرميا، ومن ثم من لم يحصلوا على الإقامة.
ومن ناحية أخرى، أعلن دوبرينت خططا لتنظيم عمليات ترحيل منتظمة إلى
أفغانستان
دون وسطاء.
وقال: "هدفي هو تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة ومنتظمة إلى أفغانستان في المستقبل. حاليا لا يمكن ذلك إلا بدعم من
قطر
، لكنني أريد تنظيم الأمر مستقبلا دون وسطاء بالتنسيق مع المسؤولين في
كابل
"، مؤكدا أن هذه المحادثات ستكون ذات طابع فني بحت.
وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "نريد التوصل إلى اتفاق مع
سوريا
هذا العام، لنبدأ أولا بترحيل المجرمين، ثم من لم يحصلوا حق الإقامة"، مضيفا أنه من الضروري التمييز بين الأشخاص المندمجين جيدا في المجتمع وفي سوق العمل، وبين من ليس لديهم حق اللجوء ويعتمدون على الإعانات الاجتماعية.
يشار إلى أن لم تُنفذ أي عمليات ترحيل من
ألمانيا
إلى سوريا منذ عام 2012. وأوضحت الداخلية الألمانية أن عدد السوريين، الذين عادوا طوعا إلى وطنهم بعد الإطاحة بالرئيس
بشار الأسد
، يرتفع، ولكن بوتيرة بطيئة.
ووفقا للوزارة، غادر 1867 شخصا إلى سوريا بتمويل من
الحكومة الاتحادية
الألمانية حتى نهاية أغسطس الماضي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تركيا تعلن عودة نحو 500 ألف سوري لبلادهم
08:07 | 2025-09-07
ألمانيا تبدأ بإنزال المساعدات جوًا على قطاع غزة
07:53 | 2025-08-01
القوات السورية تبدأ بدخول السويداء و"رئاسة الدروز" تدعو للتعاون وتسليم السلاح
03:31 | 2025-07-15
ألونسو يبدأ رحلته تحت ضغط إرضاء جماهير ريال مدريد
04:10 | 2025-08-19
المانيا
ترحيل
سوريين
أعلن وزير الداخلية
الحكومة الاتحادية
السومرية نيوز
وزير الداخلية
سومرية نيوز
بشار الأسد
أفغانستان
السومرية
