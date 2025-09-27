ألمانيا تبدأ حملات ترحيل السوريين نحو بلادهم

وقال إن الترحيل سيشمل أولا طالبي المرفوضين والمدانين جرميا، ومن ثم من لم يحصلوا على الإقامة.ومن ناحية أخرى، أعلن دوبرينت خططا لتنظيم عمليات ترحيل منتظمة إلى دون وسطاء.وقال: "هدفي هو تنفيذ عمليات ترحيل مباشرة ومنتظمة إلى أفغانستان في المستقبل. حاليا لا يمكن ذلك إلا بدعم من ، لكنني أريد تنظيم الأمر مستقبلا دون وسطاء بالتنسيق مع المسؤولين في "، مؤكدا أن هذه المحادثات ستكون ذات طابع فني بحت.وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "نريد التوصل إلى اتفاق مع هذا العام، لنبدأ أولا بترحيل المجرمين، ثم من لم يحصلوا حق الإقامة"، مضيفا أنه من الضروري التمييز بين الأشخاص المندمجين جيدا في المجتمع وفي سوق العمل، وبين من ليس لديهم حق اللجوء ويعتمدون على الإعانات الاجتماعية.يشار إلى أن لم تُنفذ أي عمليات ترحيل من إلى سوريا منذ عام 2012. وأوضحت الداخلية الألمانية أن عدد السوريين، الذين عادوا طوعا إلى وطنهم بعد الإطاحة بالرئيس ، يرتفع، ولكن بوتيرة بطيئة.ووفقا للوزارة، غادر 1867 شخصا إلى سوريا بتمويل من الألمانية حتى نهاية أغسطس الماضي.