مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن السابع في دمشق توفيق العلي قوله " تم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011".واضاف ان "مذكرة التوقيف بحق النظام البائد تشمل اتهاماتٍ بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية"، مشيرا الى ان "القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر ومتابعة القضية دولياً".وذكر ان "هذا الإجراء يأتي بناءً على دعوى مقدَّمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني 2011".