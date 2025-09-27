لاريجاني من بيروت: القصف الإسرائيلي على قطر قد يتكرر مع باقي الدول

أكد لاريجاني ذلك من مطار العاصمة التي وصل إليها في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس ورئيس الحكومة ، على أن يشارك في مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد كل من السيدين الشهيدين وهاشم صفي الدين في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأضاف: "القصف الإسرائيلي على قطر كان دليلا واضحا على كلام السيد عن الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة".ووصف لاريجاني بأنه "بلد صغير جغرافيا لكن شعبه عظيم وقوي وأنه في هذه الساحة ولدت المقاومة ويعتبر لبنان اليوم خندقا منيعاً ضد الإسرائيلي".وعبر أمين الإيراني عن تمنياته بأن تنعم شعوب المنطقة بالأمان والسلام، وأردف قائلا: "إننا شعبان تجمعهما علاقات صداقة تاريخية وقد تعززت هذه الصداقة والمحبة خلال السنوات الأخيرة ولطالما دعمنا وجود حكومة قوية ومستقلّة في لبنان ونحن متفائلين بما يتعلق بمستقبل المنطقة ونرى صحوة فيها".