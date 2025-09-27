غزة تحت النار: 77 شهيداً وأكثر من 265 مصاباً في غارات إسرائيلية خلال 24 ساعة

كما قالت إن مستشفيات القطاع استقبلت 77 شهيدا و265 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 65,926 شهيدا و167,783 مصابا.وذكر مصدر بالمستشفى المعمداني أن 10 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة .وفي مخيم الشاطئ غربي المدينة، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا. وقد تم نقل المصابين وجثامين إلى بالمدينة.وأفاد مصدر طبي في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.ونقلت طواقم الإسعاف الفلسطينية بغزة المصابين إلى في المدينة.كما أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم الشاطئ.وفي وسط القطاع، أعلن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات.ذكر مصدر بمستشفى أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم.وأعلن الإسعاف والطوارئ بغزة إصابة 10 فلسطينيين من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز شمالي مدينة رفح.يشار إلى أن ترتكب بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و549 شهيدا و167 ألفا و518 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.