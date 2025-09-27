الصفحة الرئيسية
احصائية صادمة.. كم تبلغ كمية إهدار الطعام سنويا في ألمانيا
دوليات
2025-09-27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
حذر
وزير الزراعة
الألماني ألويس راينر من حجم هدر الطعام في
ألمانيا
، مشيرا إلى أن المواطنين يتخلصون سنويا من نحو 11 مليون طن من المواد الغذائية.
وأوضح راينر قبيل إطلاق حملة توعية وطنية يوم الاثنين المقبل، أن الحد من هذا الهدر الضخم للموارد الثمينة لا يمكن تحقيقه إلا عبر التعاون المشترك، مشيرا إلى أن نحو 60% من النفايات الغذائية تأتي من المنازل.
وتطلق
الحملة الوطنية
تحت شعار "طعام لا يصلح للرمي في سلة المهملات" في إطار جهود منظمات حماية المستهلكين الألمانية لتقليل هدر الطعام، خاصة في ظل وفرة الإنتاج والعرض.
وبحسب بيانات
الاتحاد الألماني
لمنظمات حماية المستهلكين، فإن المواد الغذائية غالبا ما يتم إزالتها من على أرفف المتاجر قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها بخمسة أيام..
كما أشار الاتحاد على موقعه الإلكتروني إلى أن إخراج المعوزين للطعام من صناديق
القمامة
أمر شائع في
ألمانيا
، رغم كونه غير قانوني.
وكانت الحكومة السابقة درست تقنين هذه الممارسة جزئيا، إلا أن الولايات الألمانية الست عشرة لم تتمكن من الاتفاق على مبادئ توجيهية موحدة، وهو أمر ضروري ضمن النظام الاتحادي الألماني.
وأشار متحدث باسم
وزارة الزراعة
الألمانية إلى أنه لا توجد حاليا أي مبادرة جديدة قيد التخطيط بشأن هذه القضية.
