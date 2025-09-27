احصائية صادمة.. كم تبلغ كمية إهدار الطعام سنويا في ألمانيا

وأوضح راينر قبيل إطلاق حملة توعية وطنية يوم الاثنين المقبل، أن الحد من هذا الهدر الضخم للموارد الثمينة لا يمكن تحقيقه إلا عبر التعاون المشترك، مشيرا إلى أن نحو 60% من النفايات الغذائية تأتي من المنازل.وتطلق تحت شعار "طعام لا يصلح للرمي في سلة المهملات" في إطار جهود منظمات حماية المستهلكين الألمانية لتقليل هدر الطعام، خاصة في ظل وفرة الإنتاج والعرض.وبحسب بيانات لمنظمات حماية المستهلكين، فإن المواد الغذائية غالبا ما يتم إزالتها من على أرفف المتاجر قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها بخمسة أيام..كما أشار الاتحاد على موقعه الإلكتروني إلى أن إخراج المعوزين للطعام من صناديق أمر شائع في ، رغم كونه غير قانوني.وكانت الحكومة السابقة درست تقنين هذه الممارسة جزئيا، إلا أن الولايات الألمانية الست عشرة لم تتمكن من الاتفاق على مبادئ توجيهية موحدة، وهو أمر ضروري ضمن النظام الاتحادي الألماني.وأشار متحدث باسم الألمانية إلى أنه لا توجد حاليا أي مبادرة جديدة قيد التخطيط بشأن هذه القضية.