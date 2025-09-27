بذكرى استشهاد السيد نصر الله.. نعيم قاسم: لن نتخلى عن السلاح

وقال الشيخ في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لارتقاء الشهيدين، ، والسيد ، ان "الانتصارات لمسيرة المقاومة هي ثبات واستمرار ولسالكيها نصر أو شهادة".واضاف: "أسس السيد مقاومة نموذجية وغيّر وجه المنطقة، وقد امتدت إلى العالم، وهو القائد المقاوم الأممي الذي يلهم الأحرار في العالم ومقاومته هي للمسلم والمسيحي والعلماني".وتابع: "لن يهنأ الأعداء وأنت موجود فينا ولن ينتصروا وأبناؤك وأحبتك على "، مضيفا "حملت الشعلة من وأضفيت عليها نور عطاءاتك وأحببت الناس وأحبوك".واشار الى انه "عملت مع السيد نصرالله 3 عقود، وكنت أرى فيه القائد المسدد صاحب العزيمة والقلب العطوف، وإنا على العهد وقد تابعنا من بعد غيابه وسنكون حملة الأمانة، ولن نترك السّاحة ولن نتخلى عن السلاح".