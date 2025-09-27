مقتل عنصر أمن سوري وإصابة آخر إثر انفجار جنوب دمشق

ونقلت وكالة عن سكان محليين في بلدة عطروز جنوب دمشق قولهم إن "انفجاراً وقع خلال محاولة عناصر الأمن العام تفكيك عبوة ناسفة مزروعة في سيارة، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر وإصابة آخر بجروح".وأضاف السكان أن "قوات تابعة لوزارة الداخلية السورية وصلت إلى موقع الانفجار، وبدأت عملية تحقيق موسعة، شملت مراجعة المراقبة الموجودة في المنطقة، لا سيما عند مدخل البلدة من جهة دمشق".ووفق " الألمانية"، فلم يسبق أن شهدت بلدة عرطوز حوادث انفجار مماثلة.وقال التلفزيون السوري، في وقت سابق اليوم، إن انفجار عبوة ناسفة في سيارة بريف دمشق أدى إلى إصابة شخصين.