بذكرى استشهاده.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال السيد نصرالله

وكشفت الهيئة، أنه "في الأيام المعدودة التي سبقت اغتيال السيد الشهيد وبعد عملية تفجير أجهزة البيجر واغتيال ، بقي الامين العام لحزب الله اللبناني في مكانه دون أن يدرك أنه الهدف القادم".وقالت: "في الأيام ما قبل الاغتيال كان يحرص السيد على إعادة بناء قدرات الحزب والتخطيط لهجمات مضادة".وأضافت: فيما كان السيد نصرالله يحاول الانتعاش، أتاحت المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي جمعتها هيئة الاستخبارات العسكرية لمدة سنوات عدة التحققَ من الموقع الدقيق لمكانه الذي كان فيه، والذي الذي كان يتمتع بأقصى درجات السرية والكتمان، علمًا بأن أشخاصًا معدودين جدًا فقط في المنظمة كانوا يعرفون موقعه".ولم تفصح عن مصدر المعلومات الاستخبارية عن موقعه.وقالت: "قبل عام بالضبط، في يوم 27 من شهر سبتمبر عام 2024، في الساعة 18:21، في إطار عملية 'النظام الجديد' وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية، ألقى 83 قنبلة في آن واحد لاغتيال السيد ، الامين العام لحزب الله اللبناني".وأوضحت: "تم اغتيال أيضًا علي كركي قائد لحزب الله، ومسؤولين كبار آخرين في مقر القيادة في ".