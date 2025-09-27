الصين.. تعهدات مناخية وسط ضباب دخان الفحم

أُشيد بإصدار جمهورية الشعبية سندات خضراء سيادية في ، باعتباره إنجازًا بارزًا في مجال التمويل المستدام، مما رسّخ مكانة كداعمٍ رئيسي في مجال المناخ.

ووعدت المبادرة بجذب رؤوس الأموال العالمية إلى القطاعات في جمهورية الشعبية، وتعزيز التعاون مع أوروبا عمومًا. إلا أن وراء كل هذا التهويل تناقضًا مُقلقًا، وفق مراقبين.

وفي عام 2024 وحده، وافقت على بناء 94.5 جيجاواط من الطاقة العاملة بالفحم، وهي أعلى نسبة لها منذ عام 2015، ويتناقض هذا التوسع الهائل في استخدام أكثر أنواع الوقود تلويثًا للبيئة في العالم تناقضًا صارخًا مع تعهداتها المناخية، ويكشف عن الفجوة بين صورتها الدولية وواقعها المحلي.

وحققت جمهورية الصين الشعبية تقدمًا ملحوظًا في تطوير الفحم عالميًا خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزةً جميع الدول الأخرى مجتمعة في المقترحات الجديدة، وبدء أعمال البناء، وتكليفات تشغيل المحطات، وفقًا لمؤشر غلوبال إنرجي مونيتو.

واقترحت الصين 74.7 جيجاوات من مشاريع الفحم الجديدة، أي ما يقرب من سبعة أضعاف مشاريع بقية العالم البالغة 11 جيجاوات، وأطلقت 46 جيجاوات قيد الإنشاء، لتقترب بذلك من الرقم القياسي لعام 2024 البالغ 97 جيجاوات.

ويُسلط التقرير المشترك لغلوبال إنرجي مونيتور ومركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الضوء على المناطق الرئيسية الغنية بالفحم، وهي شينجيانغ، وجيانغسو، ومنغوليا الداخلية، وشاندونغ، وشنشي، وهونان، وآنهوي، وغوانغدونغ، كمناطق رائدة في هذا المجال، ويعود هذا الزخم إلى تبسيط إجراءات التصاريح، وقوة المرافق المحلية، واستمرار تدفقات الاستثمار.

ويشير توسع الصين في مجال الفحم إلى بنية تحتية راسخة ودعم سياساتي راسخ، حتى مع تزايد الضغوط العالمية من أجل التحول إلى طاقة أنظف، وعلى الرغم من ريادتها في مجال تركيبات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستثمارها بكثافة في المركبات الكهربائية وإعادة التحريج، لا يزال نظام الطاقة في بكين يعتمد على الفحم، الذي لا يزال يُغذي حوالي 60% من استهلاكها، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

وهيمنة الفحم ليست استراتيجية فحسب، بل هي منهجية فالحكومات المحلية، وخاصة في شانشي وشنشي ومنغوليا الداخلية، تعتمد بشكل كبير على الفحم، وتعتمد أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومقاييس التوظيف، والإيرادات المالية على استمرارية الفحم، وفي هذه المناطق، لا يُعد الفحم مجرد مصدر للطاقة؛ بل هو شريان حياة اقتصادي، وهذا الاعتماد المترسخ يخلق جمودًا سياسيًا، مما يجعل التحول إلى الطاقة النظيفة محفوفًا بالمخاطر السياسية ومدمرًا اقتصاديًا.



ويصطدم بكين الطموح نظريًا بشأن المناخ باقتصاد سياسي يُعطي الأولوية للاستقرار قصير الأجل على الاستدامة طويلة الأجل وإلى أن تتغير هذه الحوافز، ستظل وعود جمهورية الصين الشعبية البيئية جوفاء بشكل خطير.