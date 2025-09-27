الصفحة الرئيسية
في برلين.. اعتقال عشرات الأشخاص باحتجاجات مؤيدة لفلسطين
الصين.. تعهدات مناخية وسط ضباب دخان الفحم
دوليات
2025-09-27 | 14:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
24 شوهد
أُشيد بإصدار جمهورية
الصين
الشعبية سندات خضراء سيادية في
بورصة لندن
، باعتباره إنجازًا بارزًا في مجال التمويل المستدام، مما رسّخ مكانة
بكين
كداعمٍ رئيسي في مجال المناخ.
ووعدت المبادرة بجذب رؤوس الأموال العالمية إلى القطاعات
الخضراء
في جمهورية
الصين
الشعبية، وتعزيز التعاون مع أوروبا عمومًا. إلا أن وراء كل هذا التهويل تناقضًا مُقلقًا، وفق مراقبين.
وفي عام 2024 وحده، وافقت
بكين
على بناء 94.5 جيجاواط من الطاقة العاملة بالفحم، وهي أعلى نسبة لها منذ عام 2015، ويتناقض هذا التوسع الهائل في استخدام أكثر أنواع الوقود تلويثًا للبيئة في العالم تناقضًا صارخًا مع تعهداتها المناخية، ويكشف عن الفجوة بين صورتها الدولية وواقعها المحلي.
وحققت جمهورية الصين الشعبية تقدمًا ملحوظًا في تطوير الفحم عالميًا خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزةً جميع الدول الأخرى مجتمعة في المقترحات الجديدة، وبدء أعمال البناء، وتكليفات تشغيل المحطات، وفقًا لمؤشر غلوبال إنرجي مونيتو.
واقترحت الصين 74.7 جيجاوات من مشاريع الفحم الجديدة، أي ما يقرب من سبعة أضعاف مشاريع بقية العالم البالغة 11 جيجاوات، وأطلقت 46 جيجاوات قيد الإنشاء، لتقترب بذلك من الرقم القياسي لعام 2024 البالغ 97 جيجاوات.
ويُسلط التقرير المشترك لغلوبال إنرجي مونيتور ومركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الضوء على المناطق الرئيسية الغنية بالفحم، وهي شينجيانغ، وجيانغسو، ومنغوليا الداخلية، وشاندونغ، وشنشي، وهونان، وآنهوي، وغوانغدونغ، كمناطق رائدة في هذا المجال، ويعود هذا الزخم إلى تبسيط إجراءات التصاريح، وقوة المرافق المحلية، واستمرار تدفقات الاستثمار.
ويشير توسع الصين في مجال الفحم إلى بنية تحتية راسخة ودعم سياساتي راسخ، حتى مع تزايد الضغوط العالمية من أجل التحول إلى طاقة أنظف،
وعلى الرغم من ريادتها في مجال تركيبات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستثمارها بكثافة في المركبات الكهربائية وإعادة التحريج، لا يزال نظام الطاقة في بكين يعتمد على الفحم، الذي لا يزال يُغذي حوالي 60% من استهلاكها، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.
وهيمنة الفحم ليست استراتيجية فحسب، بل هي منهجية فالحكومات المحلية، وخاصة في شانشي وشنشي ومنغوليا الداخلية، تعتمد بشكل كبير على الفحم، وتعتمد أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومقاييس التوظيف، والإيرادات المالية على استمرارية الفحم، وفي هذه المناطق، لا يُعد الفحم مجرد مصدر للطاقة؛ بل هو شريان حياة اقتصادي، وهذا الاعتماد المترسخ يخلق جمودًا سياسيًا، مما يجعل التحول إلى الطاقة النظيفة محفوفًا بالمخاطر السياسية ومدمرًا اقتصاديًا.
ويصطدم
خطاب
بكين الطموح نظريًا بشأن المناخ باقتصاد سياسي يُعطي الأولوية للاستقرار قصير الأجل على الاستدامة طويلة الأجل وإلى أن تتغير هذه الحوافز، ستظل وعود جمهورية الصين الشعبية البيئية جوفاء بشكل خطير.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
بينها الصين وسويسرا.. أكثر الاقتصادات المتأثرة بالتغيرات المناخية
13:46 | 2025-07-10
13:46 | 2025-07-10
دوي انفجارات وتصاعد دخان في الدوحة
08:57 | 2025-09-09
دخان كثيف بطريق منفذ الشيب
05:18 | 2025-08-07
دخان حرائق الغابات الكندية يصل الى ولايات أمريكية
17:33 | 2025-08-02
17:33 | 2025-08-02
الصين
تعهدات
بورصة لندن
غوانغدونغ
الخضراء
شاندونغ
منغوليا
ﻹعادة
جيانغ
أحدث الحلقات
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
اخترنا لك
العقوبات الأممية تدخل حيز التنفيذ.. الأمم المتحدة تعيد ايران الى ما قبل 2015
01:33 | 2025-09-28
01:33 | 2025-09-28
في برلين.. اعتقال عشرات الأشخاص باحتجاجات مؤيدة لفلسطين
18:37 | 2025-09-27
18:37 | 2025-09-27
طعام خاص وحماية.. تفاصيل مثيرة تخص سفر رونالدو إلى العراق
18:11 | 2025-09-27
18:11 | 2025-09-27
ممثل هندي يتسبب بكارثة مدوية خلال تجمع لحزبه
17:40 | 2025-09-27
17:40 | 2025-09-27
الناتو يعزز وجوده في البلطيق بعد حوادث الطائرات المسيرة
17:29 | 2025-09-27
17:29 | 2025-09-27
واشنطن بشأن سوريا: دمج المكونات بدولة واحدة يحتاج جهدا كبيرا
17:03 | 2025-09-27
17:03 | 2025-09-27
