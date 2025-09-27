طهران: محاولات تفعيل آلية عقوبات مجلس الأمن ستخلق تحديا

اعتبر ، السبت، أن محاولات تفعيل آلية عقوبات ستخلق تحديا قانونيا.

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "تفعيل العقوبات ضدنا له أضرار لكن الضرر أقل في الجانب الاقتصادي، وبحثنا في مع الترويكا الأوروبية وعبر وسطاء مع عن حل لمنع أزمة غير ضرورية".

وأضاف "كل مقترحاتنا رفضت رغم ما بدا من اقتناع الأوروبيين ببعضها لكنهم فشلوا بإقناع الأمريكيين"، مردفا "الأوروبيون أرادوا منا تحويل جميع موادنا النووية مقابل تمديد مهلة آلية الزناد 6 أشهر".

ولفت "صمدنا في وجه جميع المطالب الأوروبية غير المنطقية ولن نقبل بمثل هذه المطالب المذلة".

وتابع "لا يوجد إجماع في بشأن تفعيل آلية إعادة العقوبات الأممية ضدنا"، مضيفا "محاولات تفعيل آلية عقوبات مجلس الأمن ستخلق تحديا قانونيا ولا يجب القبول بتفعيلها".