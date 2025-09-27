غزة.. حديث جديد يخص خطة ترامب لوقف الحرب

وتشمل الخطة صفقة تبادل أسرى واسعة، وانسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي، وترتيبات لإدارة القطاع بعد الحرب.

ووفقا لمصادر مطلعة، ترى أن معظم البنود مقبولة، غير أن يرغب في تعديل بعض النقاط، خصوصا ما يتعلق بإغلاق المساعدات الإنسانية لغزة، حيث يصر على استمراره، كما تعارض إسرائيل إدراج شخصيات بارزة مثل البرغوثي ضمن صفقة الإفراج عن الأسرى.وقبل لقائه المرتقب مع الرئيس في ، يواجه نتنياهو ضغوطا متباينة داخل الائتلاف الحاكم. وشدد على ضرورة "هزيمة حماس بشكل كامل"، بينما أبدى وزير الخارجية دعمه لنتنياهو، معتبرا أن "المصلحة تكمن في إنهاء الحرب وتحقيق أهدافها".وأبرز بنود المبادرة الأمريكية، وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 48 ساعة، مع الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، بينهم ما يصل إلى 200 محكوم بالمؤبد، وإدخال مساعدات إنسانية واسعة عبر والمنظمات الدولية.وأوضحت التقارير الإعلامية أن الخطة تنص على مرحلتين لإدارة مؤقتة للقطاع: الأولى بهيئة دولية، تليها لجنة فلسطينية، من دون جدول زمني محدد لنقل السلطة إلى ، كما تستبعد الخطة أي دور لحماس في الحكم، ولا تتضمن التزاما أمريكيا بإقامة دولة فلسطينية، بل تعترف فقط بـ"طموح الفلسطينيين" في هذا الاتجاه.