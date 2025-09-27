دولة أخرى تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلنت دولة ، اليوم السبت، الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وقال وزير خارجية في تصريحات صحافية، "نعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

ويأتي ذلك بعد إعلان عدد من الدول، بما فيها وكندا وأستراليا وفرنسا، الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع .