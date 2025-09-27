اتفاق أمريكي روسي على جولة جديدة من المشاورات

وقال خلال مؤتمر صحفي في ، اليوم السبت، إن "حوارنا حول التأشيرات وعمل السفارتين والممتلكات (الروسية التي تمت مصادرتها في الولايات المتحدة) وغيرها من الجوانب الأخرى لعمل بعثاتنا الدبلوماسية لا يزال مستمرا".وأشار إلى أن جولتين من المشاورات قد جرتا بين الجانبين الروسي والأمريكي، وتم الاتفاق مع روبيو على إجراء الجولة الثالثة هذا الخريف.ولفت لافروف إلى أنه خلال لقائه مع روبيو جرى التأكيد على ضرورة الاستفادة من تطابق المصالح في العلاقات بين والولايات المتحدة، إذا كان ذلك ممكنا، وتنفيذ مشاريع مشتركة تفيد الجانبين، حتى لو كانت تلك الحالات قليلة.وأشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة اعترفتا بوجود مصالح وطنية لدى كل طرف، وأن "تفعيل تلك المصالح يعتبر حقا لكل دولة".وأضاف أنه في حال اختلاف المصالح بين البلدين، يعتبر الهدف الرئيسي عدم السماح بحدوث مواجهة، مؤكدا أن "موقفنا واحد (مع الأمريكيين) من هذا الأمر".