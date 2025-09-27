ممثل هندي يتسبب بكارثة مدوية خلال تجمع لحزبه

قُتل 38 شخصا، بينهم 10 أطفال و17 امرأة، في تدافع حدث بمسيرة نظمها الممثل الذي تحول إلى سياسي ورئيس حزب "تاميلاجا فيتري كازاغام"، فيجاي، في مدينة كارور بولاية تاميل نادو في الهند.

وفي التفاصيل، تضخم الحشد الداعم لرئيس حزب "TVK" أثناء التجمع، وأصبح خارجا عن السيطرة عندما كان فيجاي يلقي كلمته أمام الجمهور، ونتيجة لذلك، أُغمي على عدد من الأشخاص، بينهم عاملون في الحزب وعدد قليل من الأطفال، وسقطوا أرضا، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وبعد ساعات من التدافع، قدم فيجاي تعازيه في الوفيات وصرح بأن "قلبه تحطم"، وقال في بيان: "قلبي تحطم. أنا أتألم من حزن وألم لا يُطاق ولا يمكن للكلمات أن تعبر عنهما".



وأضاف: "أتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر إخواني وأخواتي الأعزاء الذين فقدوا حياتهم في كارور. وأدعو بالشفاء العاجل لأولئك الذين يتلقون العلاج في المستشفى".



وعقد رئيس وزراء ولاية تاميل نادو، إم. كي. ستالين، اجتماعا طارئا عقب الحادث، وأعلن عن تعويضات بقيمة 10 آلاف روبية لكل أسرة من أسر الضحايا.



وفيجاي (اسمه الكامل فيجاي تشاندراسيكار)، هو ممثل هندي مشهور جدا، يُعتبر من بين أعلى الممثلين أجرًا في الهند، واكتسب شهرة واسعة في صناعة السينما التاميلية (المعروفة باسم كوليوود).



