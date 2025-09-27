طعام خاص وحماية.. تفاصيل مثيرة تخص سفر رونالدو إلى العراق

واستهل في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بفوز عريض على نادي الاستقلال الطاجيكي بخمسة أهداف من دون رد في غياب قائده الذي حصل على راحة من قبل المدرب .كما فاز خارج ملعبه أمام غوا بهدفين من دون رد.وكان رونالدو قد تخلف عن بعثة نادي النصر في رحلة الموسم الماضي إلى لمواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة.وأفاد نائب رئيس نادي السابق، غيث عبد الغني، بأن قائمة المرسلة لإدارة نادي الزوراء تضم أكثر من 100 شخص، والنجم العالمي موجود فيها.وأضاف وجود رونالدو في العراق سيكون له شأن وتأثير كبيرين، وهذا الأمر سيسعد العراقيين كثيرا.بينما أشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن بعثة فريق نادي ستحجز مقر إقامتها في فندق "قلب العالم"، وهو أحد فنادق العاصمة العراقية ، استعدادا لمواجهة الزوراء العراقي في بطولة دوري أبطال آسيا 2، على في الأول من أكتوبر المقبل، وسط حضور جماهيري مرتقب.وحسب المصادر ذاتها، فقد طلبت إدارة النصر تجهيز غرف خاصة للاعبين، بالإضافة إلى جناح مميز للنجم رونالدو يطل مباشرة على نهر دجلة، مع توفير قائمة طعام خاصة لا تتوفر عادة في العراق، الأمر الذي دفع البعثة إلى استقدام أصناف غذائية من أوروبا.وأفادت المصادر نفسها بأن الطباخ الشخصي لرونالدو سيصل يوم الاثنين المقبل، إلى الفندق من أجل التحضير لوجباته الخاصة خلال فترة الإقامة.وطلب نادي النصر توفير حماية خاصة لرونالدو في بعثة الفريق أثناء التواجد في العراق، وهو ما يشير إلى اقتراب رونالدو من زيارة العراق.وكان رونالدو قد قدم وعدا لجماهيره ومتابعيه في العراق بزيارة البلاد بعد تخلفه عن رحلة الموسم الماضي، وكتب رونالدو عبر منصة "إنستغرام" حينها قائلاً:" إلى جمهور العراق، أراكم قريبا".