العقوبات الأممية تدخل حيز التنفيذ.. الأمم المتحدة تعيد ايران الى ما قبل 2015

وأعلنت وفرنسا وألمانيا، أو مجموعة الترويكا الأوروبية، إعادة فرض العقوبات على في بسبب اتهامات لطهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي كان يهدف إلى منع إيران من صنع قنبلة نووية.ومن المرجح أن يؤدي انتهاء الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعد أشهر قليلة من قصف والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.وبدأت إعادة فرض جميع عقوبات التي فرضها على إيران في بادئ الأمر بين عامي 2006 و2010 في الثالثة فجرا بتوقيت ، وفشلت محاولات تأجيل عودة جميع العقوبات على إيران على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.وقال وزراء خارجية وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما "نحث إيران وجميع الدول على الالتزام التام بهذه القرارات"، بحسب رويترز.عرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل، شريطة أن تسمح إيران مجددا بدخول مفتشي الأمم المتحدة، وتعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتنخرط في محادثات مع .وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا "ستواصل بلادنا اتباع الطرق الدبلوماسية والمفاوضات. إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية".وأضافوا "نحث إيران على الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات الملزمة قانونا".