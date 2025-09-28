الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542152-638946347506046959.webp
العقوبات الأممية تدخل حيز التنفيذ.. الأمم المتحدة تعيد ايران الى ما قبل 2015
دوليات
2025-09-28 | 01:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
525 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
دخلت عقوبات "الية الزناد" ضد
ايران
حيز التنفيذ منذ حوالي 4 ساعات، حيث أعادت
الأمم المتحدة
فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على
إيران
في أعقاب عملية أطلقتها قوى أوروبية لمدة 30 يوما، في حين حذرت
طهران
من أن ذلك سيقابل برد قاس.
وأعلنت
بريطانيا
وفرنسا وألمانيا، أو مجموعة الترويكا الأوروبية، إعادة فرض العقوبات على
إيران
في
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
بسبب اتهامات لطهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي كان يهدف إلى منع إيران من صنع قنبلة نووية.
ومن المرجح أن يؤدي انتهاء الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعد أشهر قليلة من قصف
إسرائيل
والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.
وبدأت إعادة فرض جميع عقوبات
الأمم المتحدة
التي فرضها
مجلس الأمن الدولي
على إيران في بادئ الأمر بين عامي 2006 و2010 في الثالثة فجرا بتوقيت
العراق
، وفشلت محاولات تأجيل عودة جميع العقوبات على إيران على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وقال وزراء خارجية
فرنسا
وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما "نحث إيران وجميع الدول على الالتزام التام بهذه القرارات"، بحسب رويترز.
عرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل، شريطة أن تسمح إيران مجددا بدخول مفتشي الأمم المتحدة، وتعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتنخرط في محادثات مع
الولايات المتحدة
.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا "ستواصل بلادنا اتباع الطرق الدبلوماسية والمفاوضات. إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية".
وأضافوا "نحث إيران على الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات الملزمة قانونا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ايران
العراق
فرض العقوبات
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
الأمن الدولي
سومرية نيوز
مجلس الأمن
+A
-A
