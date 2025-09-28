إصابات بإطلاق نار في ولاية أمريكية

وأكدت البلدة أنّ مطلق النار قد تم توقيفه، ولا يوجد في الوقت الراهن أي تهديد مستمر للعامة.كما أشارت الشرطة إلى اندلاع حريق في الكنيسة، وحثّت المواطنين على تجنّب المنطقة مع استمرار جهود الاستجابة الطارئة للحادث.