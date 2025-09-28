واشنطن تبحث إمكانية تزويد الناتو بصواريخ لتسليمها إلى كييف

وقال جيه دي فانس وفق قناة " نيوز": "تسألون عن "توماهوك"، القرار النهائي بشأنها يرجع إلى الرئيس ".وأضاف: "سيفعل الرئيس ما فيه مصلحة ، هذا هو الدافع وراء قراراته في السياسة الخارجية".وتابع: "سنطبق السياسات نفسها للإجابة على هذا السؤال المتعلق بصاروخ "توماهوك"، لنترك الحديث عن ذلك للرئيس، لكنني أعلم أننا نناقشه الآن".وفي وقت سابق، رفض الرئيس الأمريكي تزويد بصواريخ "توماهوك كروز"، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس".ووفقا للموقع، صواريخ "توماهوك كروز" هي نظام الأسلحة الوحيد في قائمة طلبات الذي رفض ترامب بيعه للدول الأوروبية قبل نقله لأوكرانيا.ويبلغ مدى صواريخ "توماهوك كروز" 2500 كيلومتر، ويمكنه حمل ما يصل إلى 450 كيلوغراما من المتفجرات، وتبلغ تكلفة كل صاروخ حوالي مليوني دولار.