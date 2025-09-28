ترامب يتحدث عن نجاح الخطة المطروحة بشأن غزة

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الأحد، أن نجاح الخطة بشأن سيكون أول فرصة لتحقيق سلام حقيقي.​

وقال وفق موقع "أكسيوس"، "الجميع تحركوا للتوصل إلى اتفاق بشأن لكن لا يزال يتعين علينا إنجازه".

وأضاف ترامب "العمل مع بشأن اتفاق في غزة كان رائعا وحماس تسير مع هذا الموقف"، مردفا "العالم العربي يريد السلام وإسرائيل ونتنياهو يريدان ذلك أيضا".

ولفت ترامب "إذا نجحنا في الخطة المطروحة بشأن غزة فسيكون ذلك عظيما لإسرائيل والشرق الأوسط"، مضيفا "نجاح الخطة المطروحة بشأن غزة سيكون أول فرصة لتحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط".