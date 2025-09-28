إيران تعلق على بيان مشترك يخص "الجزر الثلاث"

علقت على البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية وبريطانيا، بشأن الجزر الثلاث في .

وأكد بقائي، المتحدث باسم ، اليوم الأحد، رفض "للادعاءات الباطلة" الواردة في البيان المشترك، مشددا على أن "السيادة الإيرانية على جزر طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى هي سيادة مطلقة وغير قابلة للنقاش".

وأضاف المتحدث أن "هذه الجزر كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "تكرار الادعاءات الباطلة في البيانات السياسية لا يغير من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية شيئا".

كما رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المواقف التدخلية الواردة في البيان، وأكد أن طهران "في إطار ممارسة حقوقها السيادية، ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر الإيرانية وحماية مصالحها ضمن نطاقها".

وأضاف بقائي: "كنا نتوقع من أن يكف عن تكرار هذه الادعاءات التي لا أساس لها، وألا يتيح المجال لتدخل أطراف خارجية، مثل ، التي أثبتت سياساتها وحضورها في المنطقة أنها سبب في عدم الاستقرار".

ودعا المجلس إلى تعزيز وتكريس الجهود نحو بناء التفاهم والثقة المتبادلة بين دول المنطقة، بدلا من تمكين لاعبين خارجيين من زعزعة استقرار المنطقة.