إيران تؤكد: سنواصل الدفاع بحزم عن حقوقنا ومصالحنا

أكد ، مساء الأحد، أن بلاده ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها، داعيا دول العالم إلى رفض أي ادعاءات بشأن إحياء قرارات .​

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "لا يحق لأي دولة أو مجموعة دول تغيير أو إعادة تفسير بنود قرار رقم 2231، ولا أهلية قانونية للترويكا الأوروبية والولايات المتحدة للاستناد للقرار رقم 2231".

وأضاف "محاولة إعادة إحياء قرارات مجلس الأمن ضدنا تضعف مكانة المجلس وتشوه نظام عدم الانتشار النووي"، معتبرا أن "جميع القيود المنصوص عليها في القرار رقم 2231 ستنتهي بشكل دائم في 18 من الشهر المقبل".

ولفت وزير خارجية ، "نحن ودول العالم غير ملزمين بالامتثال للادعاءات غير القانونية لواشنطن والترويكا الأوروبية"، داعيا دول العالم إلى "رفض أي ادعاءات بشأن إحياء قرارات مجلس الأمن المنتهية".

كما دعا دول العالم إلى "عدم إدراج الإجراءات غير القانونية في سياساتها وقوانينها الداخلية"، مضيفا "أعربنا مرارا عن استعدادنا للدبلوماسية لكننا سنواصل الدفاع بحزم عن حقوقنا ومصالحنا".