كشف هوية منفذ الهجوم في ميشيغان.. ما علاقته بالعراق

وحسبما أكدت الصحيفة، فإن الرجل الذي قتل شخصين على الأقل وأصاب تسعة آخرين في كنيسة لطائفة قديسي الأيام الأخيرة في ميشيغان، وأضرم النار في المبنى وفتح النار على المصلين وعائلاتهم الفارين، هو توماس جاكوب سانفورد، ويبلغ من العمر 40 عاما.وصدم سانفورد، وهو أحد قدامى المحاربين في سلاح مشاة وفقا لصفحة والدته على ، شاحنته من طراز شيفروليه سيلفرادو بالمبنى قبل أن يشن الهجوم على كنيسة " لقديسي الأيام الأخيرة" في بلدة غراند بلانك بولاية ميشيغان، مسلحا ببندقية نصف آلية.وأبان منشور قديم لوالدة سانفورد على فيسبوك أن المسلح الذي توفي في مكان الحادث في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، خدم في في الفترة من 2004 إلى 2008.وأكدت مصادر في سلطات إنفاذ القانون أن سانفورد، وهو من بلدة بيرتون القريبة في ميشيغان، هو المشتبه به الرئيسي.ولم يُعرف مصدر الحريق على الفور، لكن مصادر قالت لصحيفة " بوست" إن السلطات عثرت على عدة عبوات ناسفة بدائية الصنع في ممتلكات الكنيسة، وإن فريقا لإبطال المفعول كان يحقق فيها.وأفادت الشرطة بأن مئات المصلين كانوا في الداخل عندما بدأ الهجوم، وأنه يمكن العثور على عدد غير معروف من الضحايا في الداخل بمجرد أن يصبح الدخول إلى المبنى آمنا بعد أن التهم حريق هائل المبنى بأكمله تقريبا، حيث أظهرت لقطات جوية سحابة هائلة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد من الهيكل.