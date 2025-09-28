ترامب يعتزم التوصل إلى صفقة بشأن غزة اليوم

ووفقا لترامب، "الجميع يريد إبرام هذه الاتفاقية".وأضاف القائد الأمريكي أنه تلقى ردا جيدا جدا من وقادة على خطته.وأشار أيضا إلى أن خطته للسلام لا تهدف فقط إلى معالجة قضية ، بل أيضا إلى تحقيق سلام أوسع في الشرق الأوسط.وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن "فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط"، وسط تسريبات متزايدة عن خطة أمريكية جديدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.