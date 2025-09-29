تفاؤل دولي بانهاء حرب غزة وفق خطة البيت الأبيض.. والانظار نحو اجتماع ترامب ونتنياهو

قال موقع اكسيوس نقلا عن مسؤول رفيع المستوى، ان " وإسرائيل قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة لإنهاء الحرب في غزة، بعد محادثات بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ورئيس الوزراء الإسرائيلي ".وذكر الموقع أن "المسؤول أشار إلى أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة الفلسطينية (حماس)".ووصفت وسائل اعلام إسرائيلية الاميركيين بانهم اكثر جدية في انهاء حرب غزة من أي وقت مضى.وكان ترامب قد قال انه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة في اجتماع اليوم الاثنين مع نتنياهو، مشيرا الى انه تلقى ردا إيجابيا للغاية على اقتراحه لانهاء الحرب في غزة.وفي ذات السياق، اكد العاهل ، عبدالله الثاني وجود "توافق كبير" بين قادة دول عربية ومسلمة، حول مقترح الرئيس الأميركي، ، بشأن غزة.وتتضمن الخطة المكونة من 21 بندا إعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم ورفات الموتى، وعدم شن هجمات إسرائيلية أخرى على قطر وبدء حوار جديد بين والفلسطينيين من أجل "التعايش السلمي"، ونزع سلاح حماس وإنشاء قوة أمنية دولية، و"خطة تنمية ترامب" لإعادة إعمار القطاع، وسيمنح عفو لعناصر حماس ممن ينضمون إلى "عملية السلام"، وسيسهل سفر أعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى دول أخرى، ولا تنص الخطة على إجبار سكان غزة على المغادرة، وأن لكل من يغادر الحق في العودة، إلا أنها لا تتناول مكان إقامة هؤلاء السكان أثناء تنفيذ "خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار القطاع".