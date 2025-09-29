السلطات الإيرانية تعدم "أحد أهم جواسيس" إسرائيل.. من هو؟

وقالت وكالة ميزان إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي " " سعى إلى الحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية واختراق مراكز البيانات الإيرانية، كما سعى إلى استكشاف مسار استيراد المعدات الإلكترونية.وأضافت الوكالة أن التي اتهمت الجاسوس، ويدعى "بهمن تشوبي أصل"، بعقد لقاءات مع مسؤولين في الموساد، رفضت استئنافه وأكدت حكم الإعدام بتهمة "الفساد في الأرض".وأعدمت ، التي تخوض حربا في الظل مع منذ عقود، العديد من الأفراد الذين تتهمهم بأن لهم صلات بجهاز "الموساد" وتسهيل عملياته في البلاد.وتصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي ليتحول إلى حرب مباشرة في يونيو/حزيران، عندما قصفت إسرائيل أهدافا مختلفة داخل ، وهو ما شمل تنفيذ عمليات اعتمدت على نشر قوات خاصة تابعة للموساد في عمق البلاد.وازدادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير هذا العام، إذ تم تنفيذ ما لا يقل عن 10 أحكام في الأشهر القليلة الماضية.وشنت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الماضي بدعم ضمني من ، هجوما واسعا على إيران سمته "الأسد الصاعد" قصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية في مناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية، منها مبنى التلفزيون الرسمي.وكشفت الحرب، التي استمرت 12 يوما، عن ثغرات أمنية في إيران، مع توالي عمليات اغتيال القادة والعلماء، وتوعد ، آنذاك، بإنزال أشد العقوبات التي تصل إلى الإعدام بكل من يتعاون استخباريا أو يتجسس لصالح إسرائيل.