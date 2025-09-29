إسبانيا تمنع مرور السفن والطائرات الأميركية المحملة بالأسلحة إلى إسرائيل

ووفقاً لما نقلته الصحيفة، ينطبق هذا على السفن التي تبحر مباشرة إلى ، وعلى السفن التي تكون وجهتها النهائية إسرائيل بعد توقف مؤقت.في الوقت نفسه، لن تقوم السلطات بتفتيش طائرات النقل الأميركية أو السفن التي تتوقف عند القواعد الإسبانية، ما يتيح للبنتاغون إخفاء نوعية البضائع التي تحملها السفن الأميركية.وأكدت الصحيفة في هذا الصدد، أن العلاقات بين الحلفاء تستند إلى الثقة، والتي ستعاني بشكل خطير في مثل هذه الحالة.وتتخذ موقفاً صارماً ضد تل أبيب بسبب الوضع في قطاع . في وقت سابق، وافق مجلس وزراء إسبانيا على مرسوم ينص على حظر الأسلحة إلى إسرائيل.