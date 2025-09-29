تركيا تجلي ركاب "أسطول الصمود" بشكل عاجل

وأوضح المصدر أن ذلك جاء بعد تعرضها لتسرب مائي في مياه البحر المتوسط.وكانت السفينة تقل عددا من الناشطين والإغاثيين ضمن مبادرة دولية لكسر الحصار عن قطاع ، عندما تعرضت لعطل فني أدى إلى تسرب المياه إليها، مما استدعى تدخلا عاجلا لضمان سلامة الركاب.ونجحت الإنقاذ التركية في إخلاء جميع من على متن السفينة بنجاح، دون تسجيل أي إصابات في صفوف الركاب، حيث تم نقلهم إلى ميناء آمن لتلقي الرعاية اللازمة.