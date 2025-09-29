عضو بلجنة الأمن القومي الإيرانية يدعو لطرد سفراء أوروبيين

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم إحياء يوم الإطفائيين حيث وجه رئيس انتقادات حادة للغرب، قائلا: "هؤلاء الذين يتشدقون بحقوق الإنسان والديمقراطية؛ الأوروبيون الذين يتظاهرون بالمثالية، والأمريكيون الذين يدعون الإنسانية.. انظروا ماذا يفعلون في غزة".وأضاف بزشكيان في خطابه أن "بلدا أشعل في المنطقة لسنوات، لم يدان ولا مرة واحدة في ، لا بقرار إدانة ولا بعقوبات، فقط لأن تجلس هناك وتمحو كل شيء بـفيتو واحد".وتابع "يريدون فرض العقوبات علينا لأننا لا نرضخ، لأننا نرفض الإهانة؛ وأوهامهم بأن إيران وشعبها سيجبرون على الركوع، ليست إلا أحلاما لا مكان لها في الواقع"، مبيناً أن "حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، واليونسكو.. كلها شعارات كاذبة، لأن الأبرياء يقتلون أمام أعينهم، بينما الكيان الإسرائيلي يعتدي على من يشاء دون أن يحاسب".ولفت إلى أنهم "يريدون أن يرغمونا على الخضوع لأناس دنيئين وفاسدين، لكن حتى مجرد تخيل ذلك لا مكان له في عقولنا."وتأتي هذه التصريحات لتمثل موقفا متصاعدا من إيران تجاه في ظل استمرار الأحداث في غزة والضغوط الغربية على ، خاصة بعد استئناف فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم "سناب باك".