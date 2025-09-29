البيت الأبيض: ترامب يأمل التوصل لاتفاق نهائي بشأن غزة اليوم

وقالت ليفيت خلال مقابلة مع قناة " نيوز" الأميركية، اليوم الاثنين: "سيصل خلال ساعات قليلة للقاء الرئيس ، ونأمل في وضع اللمسات الأخيرة على خطة السلام بشأن ".وفي وقت سابق، لمح الرئيس الأمريكي إلى احتمال حصول اختراق بشأن أزمة الشرق الأوسط، والحرب على غزة، مؤكدا أن "الجميع مستعد لشيء لافت"، وذلك عشية زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو للبيت الأبيض، والذي قال إنه والرئيس الأمريكي، يتفقان بشأن الأمور الجوهرية، لا على كل شيء.والتقى نتنياهو مساء الأحد في ، كلا من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، لردم الخلافات بين وواشنطن، بشأن خطة غزة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11" عن مصدر في الوفد المرافق لنتنياهو، القول إن هناك "فجوات كبيرة مع ، بشأن خطة إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن، ويجب إجراء تغييرات قبل اجتماع الغد (الإثنين) في ".وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مقرب من نتنياهو، القول إن "مسألة رفض نتنياهو تدخل في غزة، ستُطرح خلال لقائه مع ترامب".