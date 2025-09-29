بسبب فيديو إباحي.. القبض على رجل وامرأة (صورة)

وأوضح بيان صادر عن المصالح الأمنية أن "التحريات انطلقت بعد رصد مقطع فيديو يحتوي على محتوى إباحي منشور على إحدى الصفحات على "ميتا" (فيسبوك سابقا).وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الأمن المحلية، تحت إشراف المختصة إقليميا وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقاتها، التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.وأشار البيان إلى أن "المشتبه فيهما، وهما امرأة ورجل تتراوح أعمارهما بين 28 و32 عاما، تم حجز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الفعل"، موضحا انه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، قدّم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجّار".