السومرية نيوز
تعرض سفينة لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542296-638947513350702427.jpg
بسبب فيديو إباحي.. القبض على رجل وامرأة (صورة)
دوليات
2025-09-29 | 10:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
379 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلن أمن ولاية عنابة شرق الجزائر توقيف رجل وامرأة على خلفية نشر فيديو إباحي عبر "فيسبوك".
وأوضح بيان صادر عن المصالح الأمنية أن "التحريات انطلقت بعد رصد مقطع فيديو يحتوي على محتوى إباحي منشور على إحدى الصفحات على "ميتا" (فيسبوك سابقا).
وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الأمن المحلية، تحت إشراف
النيابة العامة
المختصة إقليميا وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقاتها، التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.
وأشار البيان إلى أن "المشتبه فيهما، وهما امرأة ورجل تتراوح أعمارهما بين 28 و32 عاما، تم حجز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الفعل"، موضحا انه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، قدّم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجّار".
