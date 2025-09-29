إطلاق مشروع "ترامب بلازا" في جدة

وذكرت "دار غلوبال" في بيان إنه "سيكون المشروع الثاني الذي يحمل علامة التجارية في المملكة بعد إطلاق برج ترامب جدة العام الماضي".وتتركز غالبية أعمال داخل ، لكن لديها مصالح كبيرة في الخارج، بما في ذلك في والإمارات.ودخلت المنظمة في شراكة مع شركة "دار غلوبال"، الذراع الدولية لشركة للتطوير العقاري السعودية، في عدد من المشاريع، والتي تشمل خططا لإقامة أبراج ترامب وجدة بالإضافة إلى مشروع عقاري في .وأفادت "دار غلوبال" في بيان بأن المشروع، الذي يحمل اسم ترامب بلازا جدة، سيشمل مساكن فاخرة وشققا فندقية بالإضافة إلى مساحات مكتبية ومنازل فاخرة على طراز تاون هاوس.