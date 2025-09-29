بريطانيا تعاقب وزارتين و71 هدفاً إيرانياً

وجاء في بيان لوزارة الخزانة البريطانية، اليوم الاثنين، أنه تمت إضافة عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة ببرنامج النووي، ومنها: "وزارة الطاقة الإيرانية… ".كما أوضح البيان أن فرضت عقوبات على 9 أفراد و62 كيانا في إطار إجراءاتها المناهضة لإيران.وتشمل العقوبات "تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في انتشار أو تطوير أسلحة نووية في إيران أو لاستخدامها فيها، أو أي نشاط قد يؤدي إلى تطوير أسلحة نووية في إيران أو لاستخدامها فيها".