نجح بالفرار.. مطاردة تتحول إلى عرض كوميدي

وانتشر فيديو يُظهر مشهدًا شبيهًا بأفلام الحركة، حيث طارد فريق من عملاء والجمارك الأمريكية (ICE) وضباط الشرطة رجلًا على دراجته النارية.المشتبه فيه، وهو رجل يحمل كيس طعام، كان يقود دراجته في شوارع المدينة، فيما بدا وكأنه أكثر اهتمامًا بطعامه من مطاردة العملاء الفيدراليين.ومع ذلك، اعتبرت السلطات تصرفه مريبًا بما يكفي لشن مطاردة مكثفة.ويظهر الرجل وهو يتفادى سيارات الأجرة والحافلات والحفر بسرعة كبيرة، بينما يسعى ضباط ICE، المزودون بسترات واقية من الرصاص وأجهزة اتصال لاسلكية، لملاحقته في مشهد كوميدي وأسطوري في الوقت ذاته.بعض الضباط كادوا يتعثرون أو يصطدمون بالمارة، فيما بدا آخرون منشغلين بهواتفهم؛ ما زاد من طرافة الموقف.والمارة لم يصدقوا أعينهم، وسرعان ما اجتاح الفيديو الإنترنت، حيث كتب المستخدمون تعليقات تجمع بين الإعجاب والسخرية، من بينها: "حتى جاكي شان لا يستطيع فعل هذا" و"فليمنحوه عقدًا لسباق للدراجات".ورغم الطرافة، خلف المطاردة واقع أكثر جدية، إذ تبين أن الرجل لم يكن هدفًا لتجاوز السرعة أو مخالفات مرورية، بل كان جزءًا من ملفات شخصية وضعتها السلطات.في النهاية، اختفى الرجل في أرجاء المدينة، تاركًا وراءه العملاء الفيدراليين في موقف محرج، ليصبح بطلًا شعبيًّا جديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي.