تشويش إسرائيلي يستهدف سفينة ضمن أسطول الصمود المتجه إلى غزة

وأكد طاقم السفينة أن محاولات التضليل هذه لن تثنيهم عن الاستمرار في رحلتهم، مشددين على أن "المسار نحو واضح، والإصرار على الوصول أكبر من أي محاولات تشويش أو تعطيل".ويضم أسطول الصمود نحو 45 سفينة تبحر حاليا في اتجاه غزة، ومن المتوقع وصولها خلال ثلاثة أيام، بما في ذلك سفينة " " التي تواصل تقدمها على نفس المسافة الزمنية.