قائد إيراني: قتلنا 16 طياراً إسرائيلياً بضربة صاروخية خلال الحرب

وقال اللواء صفوي في تصريحات له: " كما أن وإسرائيل لم تحققا أهدافهما في الحرب المفروضة (على إيران)، فقد فشلتا أيضا في الحرب التي استمرت 12 يوما".وأضاف اللواء صفوي: "كانت تسعى لمواصلة الحرب، لكنها في النهاية واجهت هزيمة استراتيجية واضطرت لطلب وقف إطلاق النار عبر ، وهو ما يدل على عجز هذا الكيان أمام قدرات محور المقاومة".وتابع المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية: "خلال هذه الحرب، تم إطلاق أكثر من 500 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ما ألحق أضرارا جسيمة بمنشآت إسرائيل في ومناطق أخرى، حيث استُهدفت ومحطات الكهرباء والمراكز البحثية التابعة لهذا الكيان".وأردف: "في الهجمات الصاروخية على مركز تدريب الطيارين العائد للكيان الصهيوني، قُتل ما لا يقل عن 16 طيارا إسرائيليا، ومع ذلك يمنع الكيان المحتل نشر تفاصيل الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها خلال الحرب التي استمرت 12 يوما".واستطرد اللواء الإيراني: "كانت شدة بعض الضربات الصاروخية لدرجة أنها تسببت في دمار يشبه الزلزال، وأثرت على مناطق بقطر ثلاثة كيلومترات".