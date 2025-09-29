طالبان تحظر الاتصالات في أفغانستان

وأعلنت منظمة "نت بلوكس"، وهي جهة رقابية تتابع قضايا الأمن السيبراني وحوكمة الإنترنت، أن "قطعا شاملا لخدمة الاتصالات بدأ على مستوى البلاد".وأضافت: "نرصد الآن مستوى الاتصال الوطني عند 14% من المعدلات العادية".وأشارت إلى أن الواقعة "تتوافق مع فصل متعمّد للخدمة".وغالبا ما يتم تمرير خدمات الهاتف عبر الإنترنت، باستخدام خطوط الألياف نفسها، خصوصا في البلدان التي تفتقر إلى بنية تحتية قوية للاتصالات.وصرحت "نت بلوكس"، بأن "قطع الإنترنت عبر الألياف الضوئية سيؤدي إلى توقف خدمات الهاتف المحمول والثابت".وأضافت: "قد يتبين أن قطع الإنترنت مع الحفاظ على خدمة الهاتف يتطلب بعض التجارب والاختبارات".وفي 16 أيلول، أعلن المتحدث باسم ولاية بلخ (شمال) زيد حظر الإنترنت عبر الألياف الضوئية بالكامل و"فصل الشبكة" بأمر من لطالبان أخوندزاده، على ما أفاد المتحدث باسم الولاية عطا الله زيد في 16 سبتمبر/أيلول.وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "اتُخذ هذا الإجراء لمكافحة الرذيلة، وسيتم توفير خيارات بديلة في جميع أنحاء البلاد لتلبية احتياجات الاتصال".