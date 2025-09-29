بتفاصيل جديدة.. بيان البيت الأبيض حول اعتذار نتنياهو لامير قطر

وذكر بيان ان "الرئيس الأمريكي شارك في اتصال ثلاثي مع وزير الخارجية ونتنياهو"، مبينا ان "نتنياهو أبدى أسفه البالغ لمقتل رجل أمن قطري دون قصد في الضربة الصاروخية على قيادات حماس في ".وأضاف ان "نتنياهو أعرب عن أسفه لانتهاك سيادة قطر وأكد أن "إسرائيل لن تنفذ مثل هذا الهجوم مرة أخرى"، موضحا ان "رئيس الوزراء القطري رحب بالتصريحات وأكد استعداد قطر لمواصلة المساهمة الهادفة لتحقيق أمن الإقليم".وذكر ان " ورئيس الوزراء القطري ونتنياهو بحثوا مقترحا لإنهاء الحرب في وآفاق شرق أوسط أكثر أمنا"، لافتا الى ان "إسرائيل وقطر قبلتا بإنشاء آلية ثلاثية برعاية أميركية لتعزيز التنسيق بينهما".