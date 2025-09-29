واشنطن تكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

كشف ، مساء الإثنين، عن تفاصيل خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في .

وضمت الخطة 20 نقطة، بينها تكون "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، ولا تُشكل تهديدًا لجيرانها، وتُعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما يكفي".

كما تضمنت "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورًا، وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن، وخلال هذه الفترة، تُعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".

وفي غضون 72 ساعة من قبول العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا، وفق الخطة، مضيفة "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق، مقابل كل رهينة إسرائيلي تُفرج إسرائيل عن رفاته، تُفرج عن رفات 15 غزيًا متوفى".

وتضمنت الخطة أيضا "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يُمنح لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، ويُوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرًا آمنًا إلى الدول المُستقبلة".

وعند قبول هذه الاتفاقية، "تُرسل المساعدات كاملةً فورًا إلى قطاع غزة، وكحد أدنى ستكون كميات المساعدات مُتوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 كانون الثاني 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وتأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق".

كذلك تضمنت الخطة "ستُدار غزة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة والبلديات اليومية لسكان غزة"، مضيفة "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ولن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها".