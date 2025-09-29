ترامب يعلن موافقة نتنياهو على خطة السلام بالشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، عن موافقة الإسرائيلي على خطة السلام في الشرق الأوسط، فيما اشار الى أنه تفاوض على إبرام اتفاقات أبراهام ومن شأن خطته توسيعها وقد تنضم إليها.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، "بتنا قاب قوسين أو أدنى من حل مشكلة قديمة، ونتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في ".

وأضاف "بحثت مع نتنياهو كيفية إنهاء الحرب في غزة، وأنا أتحدث عن سلام أبدي في الشرق الأوسط"، مردفا "سأعلن قريبا عن مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

واعرب ترامب عن شكره لـ"قادة دول عربية وإسلامية وحلفاء لنا في أوروبا على التجاوب مع مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مضيفا "أشكر نتنياهو لموافقته على خطة السلام في الشرق الأوسط".

وتابع "مقترحنا يطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وخلال 72 ساعة، وبموجب خطتنا سيعود رفات الشبان الإسرائيليين فورا لأهاليهم"، مشددا بالقول "خطتنا تشمل نزع سلاح حماس بشكل فوري، وخطتنا تشمل تدمير بنى حماس العسكرية".

وكشف ترامب أن "خطتي تدعو لتأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم مجلس السلام، وسأترأس شخصيا مجلس السلام في قطاع غزة بمشاركة "، موضحا "مجلس السلام سيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم وحماس لن تكون جزءا منه".

وشدد الرئيس الأمريكي أنه "بعد بضعة أيام يجب أن يصمت الرصاص في غزة"، مؤكدا "تفاوضت على إبرام اتفاقات أبراهام ومن شأن خطتي توسيعها وقد تنضم إليها".