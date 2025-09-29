نتنياهو يكشف: خطة ترامب ستعيد لنا كل الرهائن

كشف ئيس الوزراء الإسرائيلي ، الاثنين، أن خطة الرئيس الأمريكي ستعيد كل الرهائن وتنزع سلاح حركة حماس.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ، إن "الرئيس الأمريكي أعظم صديق حظينا به في ورؤية ترامب ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل".

وأعلن عن دعمه "خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع "، مضيفا "خطة ترامب ستعيد لنا كل الرهائن وتضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى".

ولفت نتنياهو " خطة ترامب ستعيد جميع الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح حماس"، مضيفا "خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا ".

وتابع "إذا رفضت حماس الخطة الأمريكية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا"، معتبرا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطرا على وجود ".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، اليوم الاثنين، عن موافقة الإسرائيلي على خطة السلام في الشرق الأوسط، فيما اشار الى قرب اعلان مبادئ بلاده لتحقيق السلام في المنطقة.