في اليمن.. حديث عن فشل هجوم إسرائيلي على الحوثيين

وفي التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في إطار أكبر هجوم لسلاح الجو في ، "اكتملت موجة واسعة من الهجمات ضد أهداف عسكرية تابعة لحكم الإرهاب الحوثي في ، في عمق اليمن"، وأنه "بتوجيه استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية (أمان)، هاجمت عشرات الطائرات والمقاتلات التابعة لسلاح الجو أهدافا تابعة لجهاز الأمن والمخابرات وجيش حكم الإرهاب الحوثي في صنعاء".ووفقا للجيش الإسرائيلي، ألقت عشرات الطائرات والمقاتلات أكثر من 65 قذيفة، وحملت العملية اسم "حزمة عابرة"، وتزامنت التقارير عن الهجوم مع بدء الخطاب المُسجّل لزعيم الحوثيين، ، وجاءت بعد حوالي يوم من إصابة طائرة مسيَّرة لمدينة ، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.وأفادت تقارير في اليمن في الأيام الأخيرة من مصادر أخرى، بأن الهجمات لم تتسبب في وقوع خسائر كبيرة بين صفوف الحوثيين، وقال باحث سياسي إن "تخلت عن حذرها الأولي فيما يتعلق بالضحايا المدنيين"، وحولت عملياتها إلى "ردود محسوبة بشكل سيئ".وأضاف: "أظهرت العمليات الأخيرة حساسية منخفضة جدا للحد من الأضرار الجانبية، ويبدو أن الإسرائيليين انتقلوا في هذه المرحلة من عمليات استباقية تهدف إلى تشكيل نتائج، إلى ردود محسوبة بشكل سيئ".ووصف الباحث الهجوم الأخير بأنه "اعتباطي"، موضحا: "لم تتم تصفية أي قائد مهم للحوثيين، ويبدو أيضا أن الحوثيين بدأوا يتعلمون أنماط الهجوم الإسرائيلية. فهم يحمون قادتهم الرئيسيين بإجراءات أمنية قوية ويضعون عمدا شخصيات أقل أهمية في مواقع حساسة يمكن أن تكون هدفا"، ووفقا للباحث، يستخدم الحوثيون هذا النهج لجر إسرائيل إلى مستنقع إراقة دماء لا داعي لها.وأشار الباحث أيضا إلى مباني والمخابرات التي تعرضت للهجوم، والتي قال إنها كانت تضم سجناء سياسيين ومعارضين للحوثيين، وحذر قائلا: "يجب على إسرائيل ألا تمنح الحوثيين مثل هذه المزايا في تصرفاتها داخل اليمن. هذه أخطاء يجب معالجتها. إذا أراد الإسرائيليون مواصلة عملياتهم في اليمن، فيجب عليهم تغيير استراتيجيتهم الحالية وتحسينها بشكل عاجل، وإلا فسيتبين أن هذا الجهد ضار أكثر منه نافع".وزعم باحث أمني يمني آخر أن بعض الهجمات استهدفت مراكز اعتقال لمعارضي الحوثيين، ولكن ليس من الواضح لماذا، مضيفا: "نحن نريد عمليات دقيقة"، ووفقا له من غير المفهوم لماذا تم توجيه الهجمات إلى هناك تحديدا.وفي ، التابعة للحوثيين، أفيد بأن إسرائيل هاجمت "عددا من الأحياء السكنية في صنعاء ومقرات أمنية"، وذكرت أن الهجمات "كانت تهدف إلى تمكين السجناء من الفرار وإحداث "، ولكن "مخطط العدو (إسرائيل) فشل".