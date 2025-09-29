في اليمن.. حديث عن فشل هجوم إسرائيلي على الحوثيين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
احتراق سيارة تابعة للخدمة السرية قرب لقاء ترامب ونتنياهو
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542338-638947717733894314.jpg
في اليمن.. حديث عن فشل هجوم إسرائيلي على الحوثيين
دوليات
2025-09-29 | 15:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
436 شوهد
كشف موقع "ynet" العبري نقلا عن "مصادر محلية في اليمن"، أن الهجمات الأخيرة لم تُصب قادة الحوثيين، مشيرا الى أن بعض الضحايا لم يكونوا شخصيات رفيعة المستوى على الإطلاق.
وفي التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في إطار أكبر هجوم لسلاح الجو في
اليمن
، "اكتملت موجة واسعة من الهجمات ضد أهداف عسكرية تابعة لحكم الإرهاب الحوثي في
صنعاء
، في عمق اليمن"، وأنه "بتوجيه استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية (أمان)، هاجمت عشرات الطائرات والمقاتلات التابعة لسلاح الجو أهدافا تابعة لجهاز الأمن والمخابرات وجيش حكم الإرهاب الحوثي في صنعاء".
ووفقا للجيش الإسرائيلي، ألقت عشرات الطائرات والمقاتلات أكثر من 65 قذيفة، وحملت العملية اسم "حزمة عابرة"، وتزامنت التقارير عن الهجوم مع بدء الخطاب المُسجّل لزعيم الحوثيين،
عبد الملك
بدر الدين الحوثي
، وجاءت بعد حوالي يوم من إصابة طائرة مسيَّرة لمدينة
إيلات
، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.
وأفادت تقارير في اليمن في الأيام الأخيرة من مصادر أخرى، بأن الهجمات لم تتسبب في وقوع خسائر كبيرة بين صفوف الحوثيين، وقال باحث سياسي
يمني
إن
إسرائيل
"تخلت عن حذرها الأولي فيما يتعلق بالضحايا المدنيين"، وحولت عملياتها إلى "ردود محسوبة بشكل سيئ".
وأضاف: "أظهرت العمليات الأخيرة حساسية منخفضة جدا للحد من الأضرار الجانبية، ويبدو أن الإسرائيليين انتقلوا في هذه المرحلة من عمليات استباقية تهدف إلى تشكيل نتائج، إلى ردود محسوبة بشكل سيئ".
ووصف الباحث الهجوم الأخير بأنه "اعتباطي"، موضحا: "لم تتم تصفية أي قائد مهم للحوثيين، ويبدو أيضا أن الحوثيين بدأوا يتعلمون أنماط الهجوم الإسرائيلية. فهم يحمون قادتهم الرئيسيين بإجراءات أمنية قوية ويضعون عمدا شخصيات أقل أهمية في مواقع حساسة يمكن أن تكون هدفا"، ووفقا للباحث، يستخدم الحوثيون هذا النهج لجر إسرائيل إلى مستنقع إراقة دماء لا داعي لها.
وأشار الباحث أيضا إلى مباني
جهاز الأمن
والمخابرات التي تعرضت للهجوم، والتي قال إنها كانت تضم سجناء سياسيين ومعارضين للحوثيين، وحذر قائلا: "يجب على إسرائيل ألا تمنح الحوثيين مثل هذه المزايا في تصرفاتها داخل اليمن. هذه أخطاء يجب معالجتها. إذا أراد الإسرائيليون مواصلة عملياتهم في اليمن، فيجب عليهم تغيير استراتيجيتهم الحالية وتحسينها بشكل عاجل، وإلا فسيتبين أن هذا الجهد ضار أكثر منه نافع".
وزعم باحث أمني يمني آخر أن بعض الهجمات استهدفت مراكز اعتقال لمعارضي الحوثيين، ولكن ليس من الواضح لماذا، مضيفا: "نحن نريد عمليات دقيقة"، ووفقا له من غير المفهوم لماذا تم توجيه الهجمات إلى هناك تحديدا.
وفي
قناة المسيرة
، التابعة للحوثيين، أفيد بأن إسرائيل هاجمت "عددا من الأحياء السكنية في صنعاء ومقرات أمنية"، وذكرت أن الهجمات "كانت تهدف إلى تمكين السجناء من الفرار وإحداث
الفوضى
"، ولكن "مخطط العدو (إسرائيل) فشل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
نعيم قاسم: العدوان على قطر إسرائيلي بمباركة أميركية وكفوا عن حديث حصر السلاح
11:08 | 2025-09-10
الحوثيون ينفون استهداف قيادات في صنعاء بهجوم إسرائيلي
12:59 | 2025-08-28
إعلام "إسرائيلي" يتحدث عن إطلاق صاروخ من اليمن
17:32 | 2025-07-23
حديث "إسرائيلي" جديد يخص مخزون إيران من اليورانيوم
16:31 | 2025-07-10
اليمن
الحوثيون
بدر الدين الحوثي
قناة المسيرة
جهاز الأمن
عبد الملك
سلاح الجو
إسرائيل
الفوضى
إيلات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
اقتصاد
34.64%
11:19 | 2025-09-29
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
11:19 | 2025-09-29
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
محليات
23.71%
11:24 | 2025-09-28
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
11:24 | 2025-09-28
التربية تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي (رابط)
محليات
22.17%
03:11 | 2025-09-28
التربية تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي (رابط)
03:11 | 2025-09-28
من هي عقيلة السيد السيستاني؟
محليات
19.49%
02:26 | 2025-09-29
من هي عقيلة السيد السيستاني؟
02:26 | 2025-09-29
المزيد
أحدث الحلقات
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
Live Talk
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
Live Talk
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الأكثر مشاهدة
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
Live Talk
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
Live Talk
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
اخترنا لك
احتراق سيارة تابعة للخدمة السرية قرب لقاء ترامب ونتنياهو
17:39 | 2025-09-29
ترحيب دولي بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة
17:16 | 2025-09-29
حركة حماس تتسلّم خطة ترامب وتعد بدراستها
16:45 | 2025-09-29
واشنطن تكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
15:13 | 2025-09-29
نتنياهو يكشف: خطة ترامب ستعيد لنا كل الرهائن
15:00 | 2025-09-29
ترامب يعلن موافقة نتنياهو على خطة السلام بالشرق الأوسط
14:28 | 2025-09-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.