حركة حماس تتسلّم خطة ترامب وتعد بدراستها

وأضاف المسؤول وفق وكالة "رويترز"، أن مفاوضي حماس أبلغوا الوسطاء بأنهم سيدرسون الخطة بحسن نية وسيقدمون ردا عليها.وأعلن الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أنهما اتفقا على خطة لإنهاء الحرب في .ووضع ترامب خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين وحماس وإقامة حكم ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل البريطاني الأسبق ، ولا تتطلب الخطة مغادرة سكان غزة للقطاع وتدعو إلى إنهاء الحرب فورا إذا وافق كلا الجانبين على ذلك.كما تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل للخطة.ووفق ترامب فإن إسرائيل ستحظى بـ"الدعم الكامل" من لاتخاذ خطوات لهزيمة حماس إذا لم تقبل اتفاق السلام المقترح.من جانبه، قال نتنياهو: "إذا رفضت حماس خطتكم، سيدي الرئيس، أو إذا زعمت قبولها ثم قامت بكل ما من شأنه تقويضها، فإن إسرائيل ستنجز المهمة بنفسها. يمكن القيام بذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، لكن المهمة ستُنجز".ودعا الرئيس الأميركي الشعب الفلسطيني إلى تحمل المسؤولية "عن مصيره" وتبني مقترحه للسلام.ورغم أن حماس كانت قد أعلنت في السابق استعدادها للتنحي عن إدارة قطاع غزة، فإنها رفضت نزع سلاحها، وهو مطلب لطالما أصرّ عليه نتنياهو كجزء من أي هدنة طويلة الأمد لإنهاء الحرب.